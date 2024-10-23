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    Леброн: Игра с сыном? Я никогда не забуду этот момент

    Прочие Баскетбол НБА
    Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу первого матча с сыном Бронни Джеймсом в НБА.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    23 октября «Лейкерс» победили «Миннесоту» (110:103) в стартовом матче сезона регулярного чемпионата НБА. Джеймс-младший отыграл почти три минуты, сделав один подбор.

    «Сколько бы мне ни было лет, как бы ни ухудшалась моя память с возрастом, я никогда не забуду тот момент.

    У нас была работа, которую нужно было выполнить, когда мы приехали. Мы не пытались превратить это в цирк. Мы не пытались сделать так, чтобы это было о нас. Мы хотели, чтобы это было о команде, чтобы мы вышли на площадку и продолжили играть в тот баскетбол, которого от нас хотели видеть тренерский штаб и наши товарищи по команде. Мы придерживались этого. Мы придерживались главного, пока были на площадке. И это было хорошо для всех нас», — приводит слова Леброна Джеймса ESPN.

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