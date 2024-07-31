Маршан выиграл 200 м брассом, а Чжаньлэ 100 м вольным стилем у мужчин на ОИ-24

Подошли к концу еще две дистанции у мужчин в плавании на Олмипийских играх в Париже.

Француз Леон Маршан показал лучшее время с олимпийским рекордом на дистанции 200 метров брассом и завоевал золотую медаль -2:05,85.

Отметим, что это его уже вторая победа за сегодня, ранее он победил баттерфляем 200 метров. А ранее он выиграл золото на 400 м комплексом, также установив рекорд Олимпиад.

Вторым был Зака Стаблет-Кук из Австралии (2:06,79). Бронза досталась Каспару Корбо из Нидерландов с результатом 2:07,90.

На стометровке кролем лучшее время показал китаец Пань Чжаньлэ, обновивший свой же мировой рекорд — 46,40.

Серебряная медаль у австралийца Кайла Чалмерса (47,48), бронза у румына Давида Поповича (47,49).