Маршан выиграл 200 м брассом, а Чжаньлэ 100 м вольным стилем у мужчин на ОИ-24

Пань Чжаньлэ Фото: globallookpress.com
Француз Леон Маршан показал лучшее время с олимпийским рекордом на дистанции 200 метров брассом и завоевал золотую медаль -2:05,85.
Отметим, что это его уже вторая победа за сегодня, ранее он победил баттерфляем 200 метров. А ранее он выиграл золото на 400 м комплексом, также установив рекорд Олимпиад.
Вторым был Зака Стаблет-Кук из Австралии (2:06,79). Бронза досталась Каспару Корбо из Нидерландов с результатом 2:07,90.
На стометровке кролем лучшее время показал китаец Пань Чжаньлэ, обновивший свой же мировой рекорд — 46,40.
Серебряная медаль у австралийца Кайла Чалмерса (47,48), бронза у румына Давида Поповича (47,49).