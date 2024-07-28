В гребном слаломе у женщин на Олимпиаде победила австралийка Фокс

Джессика Фокс Фото: globallookpress.com
Серебро у полячки Клавдии Зволиньской, бронзовые медали достались британке Кимберли Вудс.
Отметим, что для Фокс это вторая золотая медаль на Олимпийских играх.
Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка
- 1. Джессика Фокс (Австралия) — 96.08
- 2. Клаудия Зволинска (Польша) — 97.53
- 3. Кимберли Вудс (Великобритания) — 98.94
- 4. Ана Сатила (Бразилия) — 100.69
- 5. Штефани Хорн (Италия) — 101.43
- 6. Камилла Прижан (Франция) — 101.67
- 7. Ева Терчель (Словения) — 101.73
- 8. Лука Джонс (Новая Зеландия) — 102.33
- 9. Элишка Минталова (Словакия) — 102.98
- 10. Коринна Кюнле (Австрия) — 103.09
- 11. Рикарда Функ (Германия) — 149.08
- 12. Маялен Чурро (Испания) — 157.67.