В гребном слаломе у женщин на Олимпиаде победила австралийка Фокс

Первое место в гребном слаломе у женщин на байдарке-одиночке завоевала представительница Австралии, которая изначально была главным фаворитом соревнований.

Серебро у полячки Клавдии Зволиньской, бронзовые медали достались британке Кимберли Вудс.

Отметим, что для Фокс это вторая золотая медаль на Олимпийских играх.