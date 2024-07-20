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    Норрис завоевал поул-позишн Гран-при Венгрии

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    В Модьороде завершилась квалификация Гран-при Венгрии.

    Ландо Норрис
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    Ландо Норрис

    Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время и будет стартовать с поул-позишн. Второе место у партнера Норриса по команде Оскара Пиастри. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

    Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:
    • 1. Ландо Норрис («Макларен») 1:15.227
    • 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.022
    • 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.046
    • 4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.469
    • 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.627
    • 6. Шарль Леклер («Феррари») +0.678
    • 7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.816
    • 8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.017
    • 9. Даниэль Риккардо («РБ») +1.220
    • 10. Юки Цунода («РБ») +1.250
    • 11. Нико Хюлькенберг («Хаас») 1:16.317
    • 12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») 1:16.384
    • 13. Алекс Албон («Уильямс») 1:16.429
    • 14. Логан Сарджент («Уильямс») 1:16.543
    • 15. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:16.548
    • 16. Серхио Перес («Ред Булл») 1:17.886
    • 17. Джордж Расселл («Мерседес») 1:17.968
    • 18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») 1:18.037
    • 19. Эстебан Окон («Альпин») 1:18.049
    • 20. Пьер Гасли («Альпин») 1:18.166
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