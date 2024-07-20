Норрис завоевал поул-позишн Гран-при Венгрии

Ландо Норрис Фото: globallookpress.com
Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время и будет стартовать с поул-позишн. Второе место у партнера Норриса по команде Оскара Пиастри. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:
- 1. Ландо Норрис («Макларен») 1:15.227
- 2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.022
- 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.046
- 4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.469
- 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.627
- 6. Шарль Леклер («Феррари») +0.678
- 7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.816
- 8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.017
- 9. Даниэль Риккардо («РБ») +1.220
- 10. Юки Цунода («РБ») +1.250
- 11. Нико Хюлькенберг («Хаас») 1:16.317
- 12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») 1:16.384
- 13. Алекс Албон («Уильямс») 1:16.429
- 14. Логан Сарджент («Уильямс») 1:16.543
- 15. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:16.548
- 16. Серхио Перес («Ред Булл») 1:17.886
- 17. Джордж Расселл («Мерседес») 1:17.968
- 18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») 1:18.037
- 19. Эстебан Окон («Альпин») 1:18.049
- 20. Пьер Гасли («Альпин») 1:18.166