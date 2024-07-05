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    Норрис — лучший во второй свободной практике Гран-при Великобритании

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    В Сильверстоуне завершилась вторая свободная практика Гран-при Великобритании.

    Ландо Норрис
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    Ландо Норрис

    Британский пилот «Макларен» Ландо Норрис одержал победу. Он проехал лучший круг за 1 минуту 26,549 секунды.

    Второе место во второй практике занял еще один пилот «Макларен» Оскар Пиастри (+0,331). Третьим стал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес (+0,434).

    Гран-при Великобритании. Вторая свободная практика:
    • 1. Ландо Норрис —1:26.549.
    • 2. Оскар Пиастри +0.331.
    • 3. Серхио Перес +0.434.
    • 4. Нико Хюлькенберг +0.441
    • 5. Шарль Леклер +0.601
    • 6. Льюис Хэмилтон +0.653
    • 7. Макс Ферстаппен +0.684
    • 8. Карлос Сайнс +0.700
    • 9. Лэнс Стролл +0.725
    • 10. Джордж Расселл +0.745
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