Норрис — лучший во второй свободной практике Гран-при Великобритании

Ландо Норрис Фото: globallookpress.com
Британский пилот «Макларен» Ландо Норрис одержал победу. Он проехал лучший круг за 1 минуту 26,549 секунды.
Второе место во второй практике занял еще один пилот «Макларен» Оскар Пиастри (+0,331). Третьим стал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес (+0,434).
Гран-при Великобритании. Вторая свободная практика:
- 1. Ландо Норрис —1:26.549.
- 2. Оскар Пиастри +0.331.
- 3. Серхио Перес +0.434.
- 4. Нико Хюлькенберг +0.441
- 5. Шарль Леклер +0.601
- 6. Льюис Хэмилтон +0.653
- 7. Макс Ферстаппен +0.684
- 8. Карлос Сайнс +0.700
- 9. Лэнс Стролл +0.725
- 10. Джордж Расселл +0.745
- 11. Фернандо Алонсо +0.823
- 12. Валттери Боттас +0.832
- 13. Александер Албон +1.096
- 14. Пьер Гасли +1.183
- 15. Эстебан Окон +1.194
- 16. Юки Цунода +1.196
- 17. Логан Сарджент +1.260
- 18. Гуаньюй Чжоу +1.264
- 19. Даниэль Риккардо +1.367
- 20. Кевин Магнуссен +1.573.