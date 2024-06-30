«Зенит» расстался с капитаном

Форвардпокинул команду в связи с истечением контракта, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых

32-летний баскетболист продолжит карьеру в другой команде.

Форвард присоединился к сине-бело-голубым летом 2019 года. За 5 сезонов в Петербурге он помог основной команде дебютировать в Евролиге, а затем дойти до плей-офф сильнейшего турнира континента, трижды стать обладателем Кубка Кондрашина и Белова, дважды завоевать Суперкубок, впервые в истории стать чемпионом Единой лиги ВТБ и победителем Кубка России. Еще в активе Андрея — серебро Суперкубка и национального кубка, также две бронзы Единой лиги.

С конца сезона-2021/22 Зубков исполнял обязанности капитана. В составе «Зенита» Андрей принял участие в 247 официальных матчах, что является вторым результатом клубного рейтинга.