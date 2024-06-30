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    Расселл выиграл Гран-при Австрии из-за столкновения Ферстаппена и Норриса

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    В Шпильберге завершилась гонка Гран-при Австрии Формулы-1.

    Джордж Расселл
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    Джордж Расселл

    Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл смог одержать неожиданную победу.

    Второе место занял Оскар Пиастри («Макларен»), отставший от лидера на 1,906 секунды. Третьим стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+4,533).

    Лидер сезона голландец Макс Ферстаппен столкнулся в борьбе за первое место с британцем Ландо Норрисом и в результате стал только пятым.

    Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка:
    • 1. Джордж Расселл («Мерседес») — 71 круг
    • 2. Оскар Пиастри («Макларен») +1.906
    • 3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.533
    • 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +23.142
    • 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.253
    • 6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +54.088
    • 7. Серхио Перес («Ред Булл») +54.672
    • 8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:00.355
    • 9. Даниэль Риккардо («РБ») +1:01.169
    • 10. Пьер Гасли («Альпин») +1:01.766
    • 11. Шарль Леклер («Феррари») +1:07.056
    • 12. Эстебан Окон («Альпин») +1:08.325
    • 13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
    • 14. Юки Цунода («РБ») +1 круг
    • 15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг
    • 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг
    • 17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг
    • 18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг
    • 19. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга
    • 20. Ландо Норрис («Макларен») — сошёл
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