Расселл выиграл Гран-при Австрии из-за столкновения Ферстаппена и Норриса

Джордж Расселл Фото: globallookpress.com
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл смог одержать неожиданную победу.
Второе место занял Оскар Пиастри («Макларен»), отставший от лидера на 1,906 секунды. Третьим стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+4,533).
Лидер сезона голландец Макс Ферстаппен столкнулся в борьбе за первое место с британцем Ландо Норрисом и в результате стал только пятым.
Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка:
- 1. Джордж Расселл («Мерседес») — 71 круг
- 2. Оскар Пиастри («Макларен») +1.906
- 3. Карлос Сайнс («Феррари») +4.533
- 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +23.142
- 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.253
- 6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +54.088
- 7. Серхио Перес («Ред Булл») +54.672
- 8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:00.355
- 9. Даниэль Риккардо («РБ») +1:01.169
- 10. Пьер Гасли («Альпин») +1:01.766
- 11. Шарль Леклер («Феррари») +1:07.056
- 12. Эстебан Окон («Альпин») +1:08.325
- 13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
- 14. Юки Цунода («РБ») +1 круг
- 15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг
- 16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг
- 17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг
- 18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг
- 19. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга
- 20. Ландо Норрис («Макларен») — сошёл