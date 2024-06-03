Кириленко назвал игрока, который будет определять лицо НБА в ближайшее десятилетие

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ)назвал баскетболиста, который в ближайшие годы затмит своей славой всех соперников.

«"Лейкерс"? Я бы про другие команды говорил. Есть две команды, которые мне очень симпатичны, и я думаю, что у них великолепное будущее. Это не "Лейкерс".

Кого я имею в виду? "Оклахома", которая великолепно провела и сезон, и плей-офф, и имеет великолепный потенциал в будущем с количеством своих пиков.

И, конечно, "Сан-Антонио", потому что я думаю, что Вембаньяма будет просто номер один в этой лиге на многие годы вперёд», — сказал Кириленко «Чемпионату».

20-летний французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма проводит лишь первый сезон в НБА. Он сыграл 71 матч в регулярном чемпионате, набрал в среднем 21,4 очка, сделал 10,6 подбора.