НБА опубликовала символические сборные сезона

Национальная баскетбольная ассоциация на своем сайте назвала символические сборные сезона.

В этот список вошли: Первая пятерка : Никола Йокич, Шей Гилджес-Александер, Лука Дончич, Яннис Адетокунбо, Джейсон Тейтум.

: Никола Йокич, Шей Гилджес-Александер, Лука Дончич, Яннис Адетокунбо, Джейсон Тейтум. Вторая пятерка : Джейлен Брансон, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Энтони Эдвардс, Кавай Леонард.

: Джейлен Брансон, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Энтони Эдвардс, Кавай Леонард. Третья пятерка: Девин Букер, Стефен Карри, Тайриз Халибёртон, Леброн Джеймс, Домантас Сабонис.

По итогам регулярного чемпионата первым на «Востоке» стал «Бостон Селтикс», а на «Западе» — «Оклахома-Сити Тандер».

В полуфинале плей-офф «Бостон Селтикс» встречается с «Индианой Пэйсерс», а «Миннесота Тимбервулвз» с «Даллас Маверикс».