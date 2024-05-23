НБА опубликовала символические сборные сезона

Яннис Адетокунбо Фото: globallookpress.com
В этот список вошли:
- Первая пятерка: Никола Йокич, Шей Гилджес-Александер, Лука Дончич, Яннис Адетокунбо, Джейсон Тейтум.
- Вторая пятерка: Джейлен Брансон, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Энтони Эдвардс, Кавай Леонард.
- Третья пятерка: Девин Букер, Стефен Карри, Тайриз Халибёртон, Леброн Джеймс, Домантас Сабонис.
По итогам регулярного чемпионата первым на «Востоке» стал «Бостон Селтикс», а на «Западе» — «Оклахома-Сити Тандер».
В полуфинале плей-офф «Бостон Селтикс» встречается с «Индианой Пэйсерс», а «Миннесота Тимбервулвз» с «Даллас Маверикс».