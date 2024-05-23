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    НБА опубликовала символические сборные сезона

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    Национальная баскетбольная ассоциация на своем сайте назвала символические сборные сезона.

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    В этот список вошли:
    • Первая пятерка: Никола Йокич, Шей Гилджес-Александер, Лука Дончич, Яннис Адетокунбо, Джейсон Тейтум.
    • Вторая пятерка: Джейлен Брансон, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Энтони Эдвардс, Кавай Леонард.
    • Третья пятерка: Девин Букер, Стефен Карри, Тайриз Халибёртон, Леброн Джеймс, Домантас Сабонис.

    По итогам регулярного чемпионата первым на «Востоке» стал «Бостон Селтикс», а на «Западе» — «Оклахома-Сити Тандер».

    В полуфинале плей-офф «Бостон Селтикс» встречается с «Индианой Пэйсерс», а «Миннесота Тимбервулвз» с «Даллас Маверикс».

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