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    Айвен ТоуниТрансферный дайджест. 14-20 мая
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    НБА. «Индиана» одолела «Нью-Йорк Никс», «Миннесота» победила «Денвер»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Индиана» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграла «Никс» со счетом 130:109.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным на паркете стал защитник команды из Нью-Йорка Донте Дивинченцо, набравший 39 очков.

    «Индиана» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Бостоном».

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    «Миннесота» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграла «Денвер» со счетом 98:90.

    Самым результативным на паркете стал защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, набравший 35 очков. У его одноклубника Николы Йокича 34 очка и 19 поборов.

    «Миннесота» победила в серии со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Далласом».

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