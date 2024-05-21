НБА. «Индиана» одолела «Нью-Йорк Никс», «Миннесота» победила «Денвер»

в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграласо счетом 130:109.

Самым результативным на паркете стал защитник команды из Нью-Йорка Донте Дивинченцо, набравший 39 очков.

«Индиана» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Бостоном».

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«Миннесота» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА обыграла «Денвер» со счетом 98:90.

Самым результативным на паркете стал защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, набравший 35 очков. У его одноклубника Николы Йокича 34 очка и 19 поборов.

«Миннесота» победила в серии со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Далласом».