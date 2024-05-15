НБА. «Нью-Йорк Никс» обыграл «Индиану», «Денвер» победил «Миннесоту»

в пятом матче второго раунда плей-офф НБА обыгралисо счетом 121:91.

Самым результативным на паркете стал защитник команды из Нью-Йорка Джален Брансон, набравший 44 очка.

Счет в серии 3-2 в пользу «Никс». Следующий матч пройдет 18 мая и начнется в 02.00 мск.

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Также прошел пятый матч серии второго раунда плей-офф НБА между «Денвером» и «Миннесотой». Хозяева одержали победу со счетом 112:97 и вырвались вперед в серии — 3-2.

Следующая встреча между командами состоится 17 мая.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 40 очков, семь подборов и 13 результативных передач.

Следующая встреча между командами состоится 17 мая.