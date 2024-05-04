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    Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Майами, Леклер — второй

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Завершилась квалификация к спринту Гран-при Майами Формулы-1.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Ее победителем стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим стал партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес.

    Формула-1. Гран-при Майами. Спринт-квалификация:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.641
    • 2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27.749
    • 3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:27.876
    • 4. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:28.044
    • 5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:28.103
    • 6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:28.161
    • 7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:28.375
    • 8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:28.419
    • 9. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.472
    • 10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:28.476
    • 11. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:28.343
    • 12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:28.371
    • 13. Эстебан Окон («Альпин») — 1:28.379
    • 14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:28.614
    • 15. Юки Цунода («РБ») — нет времени
    • 16. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.185
    • 17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:29.267
    • 18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:29.360
    • 19. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:29.551
    • 20. Александер Албон («Уильямс») — 1:29.858
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