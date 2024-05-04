Ферстаппен выиграл спринт-квалификацию Гран-при Майами, Леклер — второй

Макс Ферстаппен Фото: globallookpress.com
Ее победителем стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим стал партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес.
Формула-1. Гран-при Майами. Спринт-квалификация:
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:27.641
- 2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27.749
- 3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:27.876
- 4. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:28.044
- 5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:28.103
- 6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:28.161
- 7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:28.375
- 8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:28.419
- 9. Ландо Норрис («Макларен») — 1:28.472
- 10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:28.476
- 11. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:28.343
- 12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:28.371
- 13. Эстебан Окон («Альпин») — 1:28.379
- 14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:28.614
- 15. Юки Цунода («РБ») — нет времени
- 16. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.185
- 17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:29.267
- 18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:29.360
- 19. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:29.551
- 20. Александер Албон («Уильямс») — 1:29.858