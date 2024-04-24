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    НБА. «Клипперс» проиграли «Далласу», «Индиана» одолела «Милуоки»

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    «Клипперс» на своем паркете проиграли «Далласу» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 93:96. Счет в серии стал равный — 1-1.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 32 очка.

    Третья игра состоится на площадке «Далласа» 27 апреля.

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    «Милуоки» на своем паркете проиграл «Индиане» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 108:125. Счет в серии стал равный — 1-1.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл: 37 очков и 11 подборов.

    Третья игра состоится 27 апреля.

    Результаты игрового дня:

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 105:93

    «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 108:125

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 93:96

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