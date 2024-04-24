НБА. «Клипперс» проиграли «Далласу», «Индиана» одолела «Милуоки»

Лука Дончич Фото: globallookpress.com
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 32 очка.
Третья игра состоится на площадке «Далласа» 27 апреля.
«Милуоки» на своем паркете проиграл «Индиане» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 108:125. Счет в серии стал равный — 1-1.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл: 37 очков и 11 подборов.
Третья игра состоится 27 апреля.
Результаты игрового дня:
«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 105:93
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 108:125
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 93:96