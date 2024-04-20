Ферстаппен: Поначалу было очень сложно

Пилотвысказался о победе в спринте на Гран-при Китая.

«Первые несколько кругов были довольно беспокойными, пилоты очень сильно давили впереди, а позади меня ехал Карлос Сайнс с новыми шинами, так что поначалу было очень сложно. Но потом я почувствовал себя более комфортно и смог следить за своими шинами, поэтому очень доволен.

Я думаю, что квалификация важна для того, чтобы занять хорошую стартовую позицию, и это очень поможет на первых нескольких кругах. Ветер сильно меняется каждый день, поэтому довольно сложно вести», — приводит слова Ферстаппена BBC Sport.

Гонка Гран-при Китая пройдет 21 апреля и начнется в 10:00 мск.