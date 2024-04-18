ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаУвольнение Абаскаля не помогло. «Зенит» — в финале Пути РПЛ
    Все новости спорта

    НБА. «Филадельфия» взяла верх над «Майами», «Чикаго» выиграл у «Атланты»

    Прочие Баскетбол НБА
    .Lead «Филадельфия» выиграла у «Майами» в матче плей-ин НБА — 105:104.

    НБА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    НБА

    Атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи, набрав

    «Севенти Сиксерс» вышли в плей-офф с 7-м номером посева и сыграют в первом раунде против «Нью-Йорка».

    Все прогнозы на НБА

    «Чикаго» выиграл у «Атланты» в матче плей-ин НБА — 131:116.

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Буллз» Коби Уайт, набравший 42 очка.

    «Чикаго» теперь поборется с «Майами» за 8-й номер посева в плей-офф НБА.

    Результаты игрового дня:

    «Филадельфия» — «Майами» — 105:104 (22:23, 17:28, 30:23, 36:30)

    «Чикаго» — «Атланта» — 131:116 (40:22, 33:45, 37:25, 21:24)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На старте финала не будет безумной результативности?
  • «Металлург» Мг — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Способен ли «Ливерпуль» на подвиг в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Совершит ли «Лилль» камбэк в битве за полуфинал?
  • «Лилль» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фенербахче — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Марсель — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному