НБА. «Филадельфия» взяла верх над «Майами», «Чикаго» выиграл у «Атланты»

Атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи, набрав
«Севенти Сиксерс» вышли в плей-офф с 7-м номером посева и сыграют в первом раунде против «Нью-Йорка».
«Чикаго» выиграл у «Атланты» в матче плей-ин НБА — 131:116.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Буллз» Коби Уайт, набравший 42 очка.
«Чикаго» теперь поборется с «Майами» за 8-й номер посева в плей-офф НБА.
Результаты игрового дня:
«Филадельфия» — «Майами» — 105:104 (22:23, 17:28, 30:23, 36:30)
«Чикаго» — «Атланта» — 131:116 (40:22, 33:45, 37:25, 21:24)