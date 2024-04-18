Хэмилтон: Я собираюсь участвовать в гонках еще довольно долго

Гонщиквысказался о решении перейти в

«Я не чувствую, что мне нужно оправдывать свое решение. Я знаю, что было правильным для меня, и ничего не изменилось с того момента, как я принял решение. Не было момента, когда бы я задавался этим вопросом, и на меня не влияют комментарии других людей, которые и сегодня продолжают говорить всякую ерунду. И это будет продолжаться до конца года. Но только ты сам можешь знать, что подходит именно тебе, и для меня это будет захватывающее время.

Я не самый возрастной гонщик в Формуле-1. Я собираюсь участвовать в гонках еще довольно долго, так что хорошо, что Алонсо все еще здесь. Фернандо — один из лучших гонщиков, которые у нас были в этом виде спорта. Это показывает новую эру спортсменов, то, что человеческое тело может делать и продолжает делать, если его развивать. Я никогда не думал, что буду участвовать в гонках, когда мне исполнится 40. Я почти уверен, что говорил, что не буду. Но жизнь — это такое сумасшедшее путешествие. Я не чувствую себя на 40. В целом я чувствую себя прекрасно», — цитирует Хэмилтона The Sun.