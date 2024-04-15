Определились все участники плей‑офф и плей‑ин НБА от Восточной конференции

Стали известны все команды Восточной конференции, которые сыграют в плей‑офф и плей‑ин НБА.

По итогам 82 матчей сезона победу на Востоке одержал «Бостон Селтикс» (64 победы, 18 поражений), также в плей‑офф напрямую отобрались «Нью‑Йорк Никс» (2‑й номер посева), «Милуоки Бакс» (3), «Кливленд Кавальерс» (4), «Орландо Мэджик» (5) и «Индиана Пэйсерс» (6).

В 1/8 финала плей‑офф «Бостон» встретится с командой, получившей восьмой номер посева по итогам плей‑ин, «Никс» сыграют с командой, имеющей седьмой номер посева. В других парах будут противостояния «Милуоки» — «Индиана» и «Кливленд» — «Орландо».

В плей‑ин сыграют «Филадельфия Сиксерс» (7), «Майами Хит» (8), «Чикаго Буллз» (9) и «Атланта Хокс» (10). В первых матчах плей‑ин встретятся пары «Филадельфия» — «Майами» и «Чикаго» — «Атланта». Среди четырех команд плей‑ин две лучшие по итогам мини‑турнира выйдут в плей‑офф и получат седьмой и восьмой номера посева.

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В прошлом сезоне чемпионом НБА стал «Денвер Наггетс», в финале обыгравший «Майами Хит».