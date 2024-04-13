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    Гореева и Бабиков выиграли сингл-микст в финале Кубка Содружества

    Прочие Биатлон
    13 апреля в Мурманске прошла одиночная смешанная эстафета в рамках четвертого, финального этапа Кубка Содружества — 2023/24.

    Антон Бабиков
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    Антон Бабиков

    Победу одержали Анастасия Гореева и Антон Бабиков. Они финишировали первыми с результатом 43.45,2.

    Вторыми стали Кирилл Бажин и Тамара Дербушева с отставанием 59,5 секунды. Замкнули топ-3 Анастасия Батманова и Василий Томшин. Их отставание составило 1.53,8 секунды.

    4-й этап Кубка Содружества проходит в Мурманске и продлится до 14 апреля.

    Сегодня, 13 апреля, также пройдет смешанная эстафета 2х2. Она начнется в 12:30 мск.

    С марта 2022 года российские биатлонисты отстранены от международных стартов.

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