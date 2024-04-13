Гореева и Бабиков выиграли сингл-микст в финале Кубка Содружества

Антон Бабиков Фото: globallookpress.com
Победу одержали Анастасия Гореева и Антон Бабиков. Они финишировали первыми с результатом 43.45,2.
Вторыми стали Кирилл Бажин и Тамара Дербушева с отставанием 59,5 секунды. Замкнули топ-3 Анастасия Батманова и Василий Томшин. Их отставание составило 1.53,8 секунды.
4-й этап Кубка Содружества проходит в Мурманске и продлится до 14 апреля.
Сегодня, 13 апреля, также пройдет смешанная эстафета 2х2. Она начнется в 12:30 мск.
С марта 2022 года российские биатлонисты отстранены от международных стартов.