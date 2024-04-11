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    НБА. «Даллас» взял верх над «Майами», «Денвер» одолел «Миннесоту»

    Прочие Баскетбол НБА
    В матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» победил в гостях «Майами» со счетом 111:92.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), на счету которого 29 набранных очков. Также в активе баскетболиста по девять подборов и результативных передач — он остановился в шаге от дабл-дабла и в двух шагах от трипл-дабла.

    «Маверикс» одержали пятую победу подряд в регулярном сезоне, занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции и уже обеспечили себе финиш в зоне основного плей-офф.

    «Денвер» на своем паркете взял верх над «Миннесотой» со счетом 116:107.

    Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич («Денвер»), оформивший дабл-дабл — на его счету 41 набранное очко и 11 подборов.

    «Наггетс» одержали третью победу подряд и возглавили турнирную таблицу Запада, опередив «Тимбервулвз». «Миннесота» уступила после двух выигранных матчей кряду.

    Все прогнозы на НБА

    Результаты игрового дня:

    «Кливленд Кавальерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 110:98

    «Майами Хит» — «Даллас Маверикс» — 92:111

    «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 106:102

    «Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:115

    «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Сперс» — 127:89

    «Милуоки Бакс» — «Орладно Мэджик» — 117:99

    «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 116:107

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 108:124

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