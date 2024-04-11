НБА. «Даллас» взял верх над «Майами», «Денвер» одолел «Миннесоту»

В матче регулярного чемпионата НБАпобедил в гостяхсо счетом 111:92.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), на счету которого 29 набранных очков. Также в активе баскетболиста по девять подборов и результативных передач — он остановился в шаге от дабл-дабла и в двух шагах от трипл-дабла.

«Маверикс» одержали пятую победу подряд в регулярном сезоне, занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции и уже обеспечили себе финиш в зоне основного плей-офф.

«Денвер» на своем паркете взял верх над «Миннесотой» со счетом 116:107.

Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич («Денвер»), оформивший дабл-дабл — на его счету 41 набранное очко и 11 подборов.

«Наггетс» одержали третью победу подряд и возглавили турнирную таблицу Запада, опередив «Тимбервулвз». «Миннесота» уступила после двух выигранных матчей кряду.

Все прогнозы на НБА

Результаты игрового дня:

«Кливленд Кавальерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 110:98

«Майами Хит» — «Даллас Маверикс» — 92:111

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 106:102

«Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:115

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Сперс» — 127:89

«Милуоки Бакс» — «Орладно Мэджик» — 117:99

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 116:107

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 108:124