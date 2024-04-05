Ферстаппен стал лучшим в первой тренировке Гран-при Японии, Перес — 2-й

«Фенербахче» — в РПЛ, Месси — в «Зените», «Тоттенхэм» — с трофеем, Федерер — тренер Джоковича: топ-новостей 1 апреля

А еще: Федоров — в НХЛ, Гогниев — в баскетболе, а Холанн — с «Золотым мячом»