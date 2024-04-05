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    Ферстаппен стал лучшим в первой тренировке Гран-при Японии, Перес — 2-й

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    В пятницу, 5 апреля, завершилась первая свободная практика Гран-при Японии Формулы-1.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Лучший круг смог проехать гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес. Третьим стал Карлос Сайнс из «Феррари».

    Формула-1. Гран-при Австралии. Первая свободная практика:
    • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,056 (18 кругов)
    • 2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,181 (18)
    • 3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,213 (20)
    • 4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,474 (18)
    • 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,487 (23)
    • 6. Шарль Леклер («Феррари») +0,502 (18)
    • 7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,543 (20)
    • 8. Оскар Пиастри («Макларен») +1,109 (23)
    • 9. Юки Цунода («РБ») +1,174 (20)
    • 10. Ландо Норрис («Макларен») +1,184 (22)
    • 11. Эстебан Окон («Альпин») +1,879 (19)
    • 12. Алекс Албон («Уильямс») +1,887 (18)
    • 13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,902 (19)
    • 14. Валттери Боттас («Заубер») +1,998 (17)
    • 15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,999 (17)
    • 16. Аюму Иваса («РБ») +2,047 (22)
    • 17. Пьер Гасли («Альпин») +2,221 (23)
    • 18. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,582 (18)
    • 19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,747 (21)
    • 20. Логан Сарджент («Уильямс») +3,148 (10)
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