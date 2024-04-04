«Парма» проиграла дома «Локомотиву-Кубань»

В матче группы А второго этапа Единой лиги ВТБ пермскаяуступила на своей площадке— 75:80.

Самым результативным в составе команды Евгения Пашутина стал американский защитник Си Джей Брайс, набравший 21 очко.

В составе «Локомотива» больше всех забросили нападающий Девон Акун-Перселл и защитник Патрик Миллер, у обоих по 15 очков.

«Локомотив-Кубань» идет четвертой с 23 победами в 34 матчах. «Парма» занимает строчку ниже с 19 победами.

Также завершился матч в группе В.

«Астана» дома уступила московской «Руне» — 79:87.

«Руна» на пятом месте с 15 победами в 37 матчах. «Астана» — седьмая с 12 победами.