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    «Парма» проиграла дома «Локомотиву-Кубань»

    Прочие Баскетбол Единая лига
    В матче группы А второго этапа Единой лиги ВТБ пермская «Парма» уступила на своей площадке «Локомотиву-Кубань» — 75:80.

    Девон Акун-Перселл
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    Девон Акун-Перселл

    Самым результативным в составе команды Евгения Пашутина стал американский защитник Си Джей Брайс, набравший 21 очко.

    В составе «Локомотива» больше всех забросили нападающий Девон Акун-Перселл и защитник Патрик Миллер, у обоих по 15 очков.

    «Локомотив-Кубань» идет четвертой с 23 победами в 34 матчах. «Парма» занимает строчку ниже с 19 победами.

    Также завершился матч в группе В.

    «Астана» дома уступила московской «Руне» — 79:87.

    «Руна» на пятом месте с 15 победами в 37 матчах. «Астана» — седьмая с 12 победами.

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