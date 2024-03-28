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    НБА. «Лейкерс» обыграл «Мемфис», «Финикс» одолел «Денвер»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Мемфис» на своем паркете проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:136.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Форвард гостей Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 23 очка, 14 подборов и 12 передач.

    «Финикс» на выезде переиграл «Денвер» — 104:97. «Санс» прервали четырехматчевую победную серию «Наггетс».

    Форвард гостей Кевин Дюрэнт оформил дабл-дабл — 30 очков и 13 подборов. Он стал самым результативным игроком встречи.

    «Денвер» с результатом 51-22 лидирует в Западной конференции.

    Результаты игрового дня

    «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 119:122 (ОТ).
    «Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 118:111.
    «Орландо Мэджик» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 93:101.
    «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:108.
    «Атланта Хоукс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:106.
    «Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 101:145.
    «Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс» — 106:91.
    «Мимфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:136.
    «Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс» — 125:99.
    «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» — 126:132 (ОТ).
    «Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:118.
    «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 97:104.

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