НБА. «Лейкерс» обыграл «Мемфис», «Финикс» одолел «Денвер»

Форвард гостей Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 23 очка, 14 подборов и 12 передач.
«Финикс» на выезде переиграл «Денвер» — 104:97. «Санс» прервали четырехматчевую победную серию «Наггетс».
Форвард гостей Кевин Дюрэнт оформил дабл-дабл — 30 очков и 13 подборов. Он стал самым результативным игроком встречи.
«Денвер» с результатом 51-22 лидирует в Западной конференции.
Результаты игрового дня
«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 119:122 (ОТ).
«Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 118:111.
«Орландо Мэджик» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 93:101.
«Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:108.
«Атланта Хоукс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:106.
«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 101:145.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс» — 106:91.
«Мимфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:136.
«Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс» — 125:99.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» — 126:132 (ОТ).
«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:118.
«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 97:104.