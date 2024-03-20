НБА. «Даллас» выиграл у «Сан-Антонио», «Денвер» взял верх над «Миннесотой»

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете уступилсо счетом 107:113.

В составе гостей трипл-дабл оформил разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 18 набранных очков, 10 подборов и 16 результативных передач.

Для «Маверикс» эта победа стала шестой в семи последних матчах регулярного чемпионата НБА.

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«Миннесота Тимбервулвз» принимала «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счетом 115:112.

Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич («Денвер»), оформивший дабл-дабл — на его счету 35 очков и 16 подборов, а также две результативных передачи.

Эта победа помогла «Наггетс» выйти на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Тимбервулвз» прервали трёхматчевую победную серию.

Результаты игрового дня

«Вашингтон Уизардс» — «Хьюстон Рокетс» — 114:137.

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 112:92.

«Бруклин Нетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 91:104.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс» — 107:113.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 112:115.