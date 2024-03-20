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    Бах: Игры Дружбы? Мы жестко настроены в отношении политизации спорта

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о проведении Игр Дружбы в России.

    Томас Бах
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    Томас Бах

    «Сложно сказать, мы многое не знаем об итоговой форме этих Игр, до нас доносится пропаганда, часто противоречивая. Мы знаем, что там не будет антидопингового режима, международно признанного. А это страна с историей манипулирования антидопинговой системой.

    Заявление WADA четкое, и оно касается соответствия антидопинговой системы в спорте в России. Мы являемся 50-процентными акционерами WADA. Подписантами кодекса WADA являются и ОКР, и российские федерации. Что касается санкций, мы пока не знаем, что должно там состояться или состоится.

    Политизация всегда ведет к разделению на всех уровнях. Когда вы начинаете политизировать культуру, бизнес или спорт, придет разделение. Это противоречит нашей миссии. Поэтому мы настаиваем на политической нейтральности олимпийского движения. Поэтому мы так жестко настроены в отношении политизации, что мы озвучили во вчерашнем заявлении», — приводит слова Баха РИА Новости.

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