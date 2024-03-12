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    Олимпийская чемпионка Ступак пропустит чемпионат России по лыжным гонкам

    Прочие Лыжи
    Олимпийская чемпионка Юлия Ступак не выступит на чемпионате России по лыжным гонкам из-за болезни.

    Юлия Ступак
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    Юлия Ступак

    «Вынуждена сообщить, что заболела и уехала из "Малиновки". Таким образом, я пропускаю чемпионат России.

    Расстроена ли я? Очень! Что я буду делать? Восстанавливаться», — написала спортсменка в своих соцсетях.

    Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 16 по 24 марта в Архангельской области.

    29-летняя Ступак также является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете и трехкратным призером чемпионатов мира. В общем зачете Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/24 она занимает 38-е место.

    Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

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