Карлссон выиграла марафон на этапе Кубка мира в Осло

Шведская лыжницазавоевала золото в масс-старте на 50 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия).

Время победительницы составило 2:20.20.3 секунды.

Серебро завоевала шведка Эбба Андерссон, она отстала от лидера на 1.19,3 секунды. Тройку призёров замкнула немецкая лыжница Катарина Хенниг. Её отставание составило 1.25,2 секунды.

Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия) Масс-старт на 50 км классическим стилем. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 2:20.20,3 секунды.

2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.19,3 секунды.

3. Катарина Хенниг (Германия) +1.25,2.

4. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.25,4.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.33,2.

6. Йонна Сундлинг (Швеция) +1.35,5.