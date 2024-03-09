Карлссон выиграла марафон на этапе Кубка мира в Осло

Фрида Карлссон Фото: globallookpress.com
Время победительницы составило 2:20.20.3 секунды.
Серебро завоевала шведка Эбба Андерссон, она отстала от лидера на 1.19,3 секунды. Тройку призёров замкнула немецкая лыжница Катарина Хенниг. Её отставание составило 1.25,2 секунды.
Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия)
Масс-старт на 50 км классическим стилем. Женщины
Масс-старт на 50 км классическим стилем. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 2:20.20,3 секунды.
2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.19,3 секунды.
3. Катарина Хенниг (Германия) +1.25,2.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.25,4.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.33,2.
6. Йонна Сундлинг (Швеция) +1.35,5.