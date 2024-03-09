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    Карлссон выиграла марафон на этапе Кубка мира в Осло

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    Шведская лыжница Фрида Карлссон завоевала золото в масс-старте на 50 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия).

    Фрида Карлссон
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    Фрида Карлссон

    Время победительницы составило 2:20.20.3 секунды.

    Серебро завоевала шведка Эбба Андерссон, она отстала от лидера на 1.19,3 секунды. Тройку призёров замкнула немецкая лыжница Катарина Хенниг. Её отставание составило 1.25,2 секунды.

    Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия)

    Масс-старт на 50 км классическим стилем. Женщины

    1. Фрида Карлссон (Швеция) — 2:20.20,3 секунды.
    2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.19,3 секунды.
    3. Катарина Хенниг (Германия) +1.25,2.
    4. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.25,4.
    5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.33,2.
    6. Йонна Сундлинг (Швеция) +1.35,5.

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