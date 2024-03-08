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    «Даллас» выиграл у «Майами», «Денвер» победил «Бостон» благодаря трипл-даблу Йокича

    Прочие Баскетбол НБА
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    «Даллас» одержал домашнюю победу над «Майами» — 114:108 (28:36, 26:22, 37:25, 23:25).

    Словенский разыгрывающий хозяев Лука Дончич оформил трипл-дабл из 35 очков, 11 подборов и 11 передач. Еще 23 очка у «Маверикс» набрал Кайри Ирвинг.

    35 очков Луки Дончича в матче с «Майами»

    В составе гостей выделялся Терри Розир, набравший 28 очков и сделавший 11 передач.

    «Даллас» прервал серию из трех поражений.

    «Денвер» выиграл на своей площадке у «Бостона» со счетом 115:109 (30:28, 32:26, 28:26, 25:29).

    Лидер «Денвера» Никола Йокич собрал трипл-дабл из 32 очков, 12 подборов и 11 передач.

    32 очка Николы Йокича в матче с «Бостоном»

    У «Бостона» самым результативным стал Джейлен Браун, в активе которого 41 очко и 14 подборов. Латвиец Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов.

    «Денвер» выиграл семь из восьми последних матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Индиана» — «Миннесота» 111:113 (23:33, 26:27, 34:23, 28:30)

    «Детройт» — «Бруклин» 118:112 (26:16, 28:41, 31:24, 33:31)

    «Даллас» — «Майами» 114:108 (28:36, 26:22, 37:25, 23:25)

    «Финикс» — «Торонто» 120:113 (39:25, 28:28, 22:29, 31:31)

    «Денвер» — «Бостон» 115:109 (30:28, 32:26, 28:26, 25:29)

    «Сакраменто» — «Сан-Антонио» 131:129 (30:31, 41:28, 29:36, 31:34)

    «Голден Стэйт» — «Чикаго» 122:125 (31:25, 28:38, 30:36, 33:26)

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