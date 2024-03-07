Алонсо победил во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен — третий

Фернандо Алонсо Фото: globallookpress.com
Первым по ее итогам стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Второе время показал представитель «Мерседес» Джордж Расселл, а третье — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая свободная практика:
- 1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.28,827
- 2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,230
- 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,331
- 4. Шарль Леклер («Феррари») +0,353
- 5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,473
- 6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,509
- 7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,628
- 8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,677
- 9. Пьер Гасли («Альпин») +0,701
- 10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,767
- 11. Юки Цунода («РБ») +0,839
- 12. Ландо Норрис («Макларен») +0,931
- 13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +0,950
- 14. Александер Албон («Уильямс») +0,962
- 15. Эстебан Окон («Альпин») +1,074
- 16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,107
- 17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,158
- 18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,250
- 19. Даниэль Риккардо («РБ») +1,261
- 20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,326.
Вторая свободная практика состоится в четверг в 20.00 по московскому времени. Третья тренировка и квалификация пройдут в пятницу, 8 марта. Гонка состоится в субботу, 9-го числа.