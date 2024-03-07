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    Вирджил Ван Дейк и Дарвин Нуньес«Спарта» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Алонсо победил во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен — третий

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    В Джидде подошла к концу вторая тренировка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.

    Фернандо Алонсо
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    Фернандо Алонсо

    Первым по ее итогам стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Второе время показал представитель «Мерседес» Джордж Расселл, а третье — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

    Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая свободная практика:
    • 1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.28,827
    • 2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,230
    • 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,331
    • 4. Шарль Леклер («Феррари») +0,353
    • 5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,473
    • 6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,509
    • 7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,628
    • 8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,677
    • 9. Пьер Гасли («Альпин») +0,701
    • 10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,767
    • 11. Юки Цунода («РБ») +0,839
    • 12. Ландо Норрис («Макларен») +0,931
    • 13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +0,950
    • 14. Александер Албон («Уильямс») +0,962
    • 15. Эстебан Окон («Альпин») +1,074
    • 16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,107
    • 17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,158
    • 18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,250
    • 19. Даниэль Риккардо («РБ») +1,261
    • 20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,326.

    Вторая свободная практика состоится в четверг в 20.00 по московскому времени. Третья тренировка и квалификация пройдут в пятницу, 8 марта. Гонка состоится в субботу, 9-го числа.

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