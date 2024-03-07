Алонсо победил во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен — третий

В Джидде подошла к концу вторая тренировка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.

Первым по ее итогам стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Второе время показал представитель «Мерседес» Джордж Расселл, а третье — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Вторая свободная практика: 1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.28,827

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,230

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,331

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,353

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,473

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,509

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,628

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,677

9. Пьер Гасли («Альпин») +0,701

10. Оскар Пиастри («Макларен») +0,767

11. Юки Цунода («РБ») +0,839

12. Ландо Норрис («Макларен») +0,931

13. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +0,950

14. Александер Албон («Уильямс») +0,962

15. Эстебан Окон («Альпин») +1,074

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,107

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,158

18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,250

19. Даниэль Риккардо («РБ») +1,261

20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,326.

Вторая свободная практика состоится в четверг в 20.00 по московскому времени. Третья тренировка и квалификация пройдут в пятницу, 8 марта. Гонка состоится в субботу, 9-го числа.