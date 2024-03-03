Туктамышева заявила, что приостановила карьеру из-за отсутствия международных стартов

Российская фигуристкаответила на вопрос о причинах приостановки карьеры.

«Я приняла такое решение, потому что я понимаю, что российских спортсменов пока еще не допускают до международных стартов. Наша федерация делает все возможное, чтобы у нас была мотивация: разнообразные старты, новые проекты — это все очень помогает. Но те спортсмены, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных — им не хватает этих эмоций», — приводит слова Туктамышевой NHK.

Напомним, что 27-летняя Туктамышева не принимает участие в официальных соревнованиях с октября прошлого года.