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    Туктамышева заявила, что приостановила карьеру из-за отсутствия международных стартов

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о причинах приостановки карьеры.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    «Я приняла такое решение, потому что я понимаю, что российских спортсменов пока еще не допускают до международных стартов. Наша федерация делает все возможное, чтобы у нас была мотивация: разнообразные старты, новые проекты — это все очень помогает. Но те спортсмены, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных — им не хватает этих эмоций», — приводит слова Туктамышевой NHK.

    Напомним, что 27-летняя Туктамышева не принимает участие в официальных соревнованиях с октября прошлого года.

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