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    НБА. «Миннесота» проиграла «Сакраменто», «Голден Стэйт» одолел «Торонто»

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    «Миннесота» дома уступила «Сакраменто» со счетом 120:124 ОТ.

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    Самым результативным игроком матча стал защитник «Сакраменто» Малик Монк. На его счету 39 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи.

    После 60 матчей «Миннесота» лидирует в Западной конференции с 42 победами и 18 поражениями.

    «Сакраменто» расположился на седьмой строчке с 34 победами и 25 поражениями.

    «Торонто» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» со счетом 105:120.

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 25 очков, шесть подборов и шесть результативных передач.

    После 59 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 32 победами при 27 поражениях.

    «Торонто» расположился на 12-й строчке Восточной конференции с 22 победами и 38 поражениями.

    Результаты игрового дня

    «Филадельфия Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 121:114.

    «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:110.

    «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 105:120.

    «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — 138:110.

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 120:124 ОТ.

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:102.

    «Мемфис Гриззлиз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 92:122.

    «Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» 113:97.

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Вашингтон Уизардс» 140:115.

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