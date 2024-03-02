НБА. «Миннесота» проиграла «Сакраменто», «Голден Стэйт» одолел «Торонто»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сакраменто» Малик Монк. На его счету 39 очков, четыре подбора и четыре результативные передачи.
После 60 матчей «Миннесота» лидирует в Западной конференции с 42 победами и 18 поражениями.
«Сакраменто» расположился на седьмой строчке с 34 победами и 25 поражениями.
«Торонто» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» со счетом 105:120.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 25 очков, шесть подборов и шесть результативных передач.
После 59 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 32 победами при 27 поражениях.
«Торонто» расположился на 12-й строчке Восточной конференции с 22 победами и 38 поражениями.
Результаты игрового дня
«Филадельфия Сиксерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 121:114.
«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:110.
«Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 105:120.
«Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — 138:110.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 120:124 ОТ.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс» — 129:102.
«Мемфис Гриззлиз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 92:122.
«Чикаго Буллз» — «Милуоки Бакс» 113:97.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Вашингтон Уизардс» 140:115.