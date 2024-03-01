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    Ферстаппен: Выжать из машины абсолютный максимум в третьем сегменте было довольно трудно

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации на Гран-при Бахрейна.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    «Было очень весело. Сцепление машины с трассой было очень хорошим, но из-за ветра в последние два дня собрать вместе хороший круг было не так просто. Это же касается и квалификации. Выжать из машины абсолютный максимум в третьем сегменте было довольно трудно, и я в любом случае очень рад поулу. Это было немного неожиданно, но, к счастью, в квалификации машина заработала хорошо, и в целом я чувствовал себя комфортно», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

    Второе время показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, на третьем месте оказался пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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