Ферстаппен: Выжать из машины абсолютный максимум в третьем сегменте было довольно трудно

Пилотпрокомментировал победу в квалификации на Гран-при Бахрейна.

«Было очень весело. Сцепление машины с трассой было очень хорошим, но из-за ветра в последние два дня собрать вместе хороший круг было не так просто. Это же касается и квалификации. Выжать из машины абсолютный максимум в третьем сегменте было довольно трудно, и я в любом случае очень рад поулу. Это было немного неожиданно, но, к счастью, в квалификации машина заработала хорошо, и в целом я чувствовал себя комфортно», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе время показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, на третьем месте оказался пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.