«Лейкерс» выиграли у «Вашингтона», «Голден Стэйт» продлил серию поражений «Нью-Йорка»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Стефен Карри Фото: nba.com

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал домашнюю победу над «Вашингтоном» — 134:131 OT (31:34, 39:35, 29:26, 27:31, 8:5).

Самым результативным в составе калифорнийской команды стал Энтони Дэвис, набравший 40 очков. Еще 31 очка хозяевам принес Леброн Джеймс, в активе которого также 9 передач.

В составе «Вашингтона» выделялся Джордан Пул, в активе которого 34 очка.

Серия поражений «Вашингтона» достигла 13 матчей.

«Голден Стэйт» выиграл на выезде у «Нью-Йорка» со счетом 110:99 (31:19, 24:27, 25:24, 30:29).

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри оформил дабл-дабл, набрав 31 очко и сделав 11 подборов. Еще 25 очков гостям принес Джонатан Куминга.

У «Нью-Йорка» самым результативным стал Джейлен Брансон, в активе которого 27 очков.

«Нью-Йорк» проиграл третий матч подряд.

НБА. Результаты игрового дня

«Шарлотт» — «Милуоки» 99:111 (25:35, 26:35, 23:22, 25:19)

«Орландо» — «Юта» 115:107 (29:21, 24:30, 27:31, 35:25)

«Бруклин» — «Атланта» 124:97 (34:16, 22:34, 38:25, 30:22)

«Нью-Йорк» — «Голден Стэйт» 99:110 (19:31, 27:24, 24:25, 29:30)

«Сан-Антонио» — «Оклахома-Сити» 132:118 (37:37, 32:27, 29:32, 34:22)

«Финикс» — «Хьюстон» 110:105 (33:17, 31:36, 22:22, 24:30)

«Денвер» — «Майами» 103:97 (36:20, 20:31, 27:19, 20:27)

«Лейкерс» — «Вашингтон» 134:131 OT (31:34, 39:35, 29:26, 27:31, 8:5)