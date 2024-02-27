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    НБА. «Торонто» выиграл у «Индианы», «Майами» взял верх над «Сакраменто»

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    «Торонто» на выезде обыграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:122.

    НБА
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    НБА

    Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Беннедикт Матурин, набравший 34 очка.

    «Торонто» одержал третью победу подряд и прервал серию «Индианы» из трех выигранных встреч кряду.

    «Майами» в гостях победил «Сакраменто» — 121:110.

    Дабл-дабл оформил форвард гостей Бэм Адебайо, набравший 28 очков и 10 подборов. Трипл-дабл за «Сакраменто» на счету Домантаса Сабониса — 14 очков, 14 подборов и 10 голевых передач.

    «Майами» занимает шестое место в Восточной конференции НБА. «Сакраменто» идет восьмым на «Западе».

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    Результаты игрового дня НБА:

    «Индиана Пэйсерс» — «Торонто Рэпторс» — 122:130.

    «Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 113:111.

    «Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс» — 86:111.

    «Сакраменто Кингз» — «Майами Хит» — 110:121.

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