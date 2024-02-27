НБА. «Торонто» выиграл у «Индианы», «Майами» взял верх над «Сакраменто»

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Беннедикт Матурин, набравший 34 очка.
«Торонто» одержал третью победу подряд и прервал серию «Индианы» из трех выигранных встреч кряду.
«Майами» в гостях победил «Сакраменто» — 121:110.
Дабл-дабл оформил форвард гостей Бэм Адебайо, набравший 28 очков и 10 подборов. Трипл-дабл за «Сакраменто» на счету Домантаса Сабониса — 14 очков, 14 подборов и 10 голевых передач.
«Майами» занимает шестое место в Восточной конференции НБА. «Сакраменто» идет восьмым на «Западе».
Результаты игрового дня НБА:
«Индиана Пэйсерс» — «Торонто Рэпторс» — 122:130.
«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 113:111.
«Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс» — 86:111.
«Сакраменто Кингз» — «Майами Хит» — 110:121.