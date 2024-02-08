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    Гран-при Великобритании будет в календаре Формулы-1 еще 10 лет

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    На знаменитом британском автодроме «Сильверстоун» гонки Формулы-1 будут проводиться минимум до 2034 года.

    «Сильверстоун»
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    «Сильверстоун»

    «Я рад, что мы добились продления на 10 лет контракта с Формулой-1. Это соглашение обеспечит прочную основу для дальнейшего развития автодрома, поскольку мы продолжаем улучшать трассу и оборудовать её под круглогодичную арену для автоспорта и отдыха.

    В пелотоне Формулы-1 2024 года будут девять полноправных и почетных членов BRDC, и успехи Льюиса Хэмилтона, Ландо Норриса, Джорджа Расселла и Алекса Албона подтверждают важность нашей постоянной поддержки молодых пилотов», — цитирует главу Британского клуба автогонщиков Питера Дигби сайт Британского клуба автогонщиков.

    Напомним, первая гонка в истории Формулы-1 состоялась на автодроме в Сильверстоуне в 1950 году.

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