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    Объявлена символическая сборная 20-го тура волейбольной Суперлиги

    Прочие Волейбол
    На официальном сайте волейбольной Суперлиги появилась символическая сборная 20-го тура, который завершился 4-го февраля.

    Андрей Титич — доигровщик «Зенита» Спб
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    Андрей Титич — доигровщик «Зенита» Спб

    В нее вошли: доигровщики Денис Бирюков («Динамо-ЛО») и Чжан Цзининь («Белогорье»), блокирующие Давид Фиэль («Шахтёр») и Алексей Лобызенко («Кузбасс»), диагональный Владислав Бабкевич («Зенит»), связующий Константин Осипов («Енисей») и либеро Валентин Кротков («Белогорье»).

    Лучшим волейболистом прошедшей недели признан Андрей Титич («Зенит»). Тренером тура назван Олег Согрин («Нова»).

    После 20-ти туров таблицу Суперлиги возглавляет «Зенит-Казань» с 51 очками после 21-го матча. Второе место у новосибирского «Локомотива» (48) после 20 игр.

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