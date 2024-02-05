Объявлена символическая сборная 20-го тура волейбольной Суперлиги

На официальном сайте волейбольной Суперлиги появилась символическая сборная 20-го тура, который завершился 4-го февраля.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Андрей Титич — доигровщик «Зенита» Спб Фото: vczenit-spb.ru

В нее вошли: доигровщики Денис Бирюков («Динамо-ЛО») и Чжан Цзининь («Белогорье»), блокирующие Давид Фиэль («Шахтёр») и Алексей Лобызенко («Кузбасс»), диагональный Владислав Бабкевич («Зенит»), связующий Константин Осипов («Енисей») и либеро Валентин Кротков («Белогорье»).

Лучшим волейболистом прошедшей недели признан Андрей Титич («Зенит»). Тренером тура назван Олег Согрин («Нова»).

После 20-ти туров таблицу Суперлиги возглавляет «Зенит-Казань» с 51 очками после 21-го матча. Второе место у новосибирского «Локомотива» (48) после 20 игр.