Объявлена символическая сборная 20-го тура волейбольной Суперлиги

Андрей Титич — доигровщик «Зенита» Спб Фото: vczenit-spb.ru
В нее вошли: доигровщики Денис Бирюков («Динамо-ЛО») и Чжан Цзининь («Белогорье»), блокирующие Давид Фиэль («Шахтёр») и Алексей Лобызенко («Кузбасс»), диагональный Владислав Бабкевич («Зенит»), связующий Константин Осипов («Енисей») и либеро Валентин Кротков («Белогорье»).
Лучшим волейболистом прошедшей недели признан Андрей Титич («Зенит»). Тренером тура назван Олег Согрин («Нова»).
После 20-ти туров таблицу Суперлиги возглавляет «Зенит-Казань» с 51 очками после 21-го матча. Второе место у новосибирского «Локомотива» (48) после 20 игр.