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    «Зенит-Казань» остался лидером чемпионата, «Белогорье» и «Факел» одержали очередные победы

    Прочие Волейбол
    Завершились пять матчей 20-го тура волейбольной Суперлиги

    Блокирующий казанцев Артем Вольвич
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    Блокирующий казанцев Артем Вольвич

    Лидер чемпионата «Зенит-Казань» в напряженной встрече смог сломить сопротивление «Зенита» из Санкт-Петербурга со счетом 3:2 (25:14, 26:17, 22:25, 23:25, 15:9).

    «Кузбасс» у себя дома уступил красноярскому «Енисею» — 1:3 (22:25, 18:25, 37:35, 21:25).

    «Факел» был сильнее «Нефтянника» из Оренбурга — 3:1 (14:25, 25:17, 25:23, 28:26).

    «Динамо» Ленинградская область разгромило «Югру-Самотлор» — 3:0 (25:23, 25:19, 27:25).

    «Нова» у себя дома была повержена «Белогорьем» — 0:3 (16:25, 13:25, 15:25).

    Актуальное турнирное положение по итогам этих матчей можно посмотреть по ссылке.

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