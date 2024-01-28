«Зенит-Казань» остался лидером чемпионата, «Белогорье» и «Факел» одержали очередные победы

Лидер чемпионата «Зенит-Казань» в напряженной встрече смог сломить сопротивление «Зенита» из Санкт-Петербурга со счетом 3:2 (25:14, 26:17, 22:25, 23:25, 15:9).
«Кузбасс» у себя дома уступил красноярскому «Енисею» — 1:3 (22:25, 18:25, 37:35, 21:25).
«Факел» был сильнее «Нефтянника» из Оренбурга — 3:1 (14:25, 25:17, 25:23, 28:26).
«Динамо» Ленинградская область разгромило «Югру-Самотлор» — 3:0 (25:23, 25:19, 27:25).
«Нова» у себя дома была повержена «Белогорьем» — 0:3 (16:25, 13:25, 15:25).
Актуальное турнирное положение по итогам этих матчей можно посмотреть по ссылке.