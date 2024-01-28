Клебо стал лучшим в масс-старте на этапе Кубка мира в Гомсе

Йоханнес Клебо Фото: globallookpress.com
Норвежец показал результат 39.25,2. Серебро завоевал Симен Хегстад Крюгер, отставший от победителя на 0,7 секунды. Третий результат показал представитель Франции Жюль Лапьер, проигравший Клебо 12,0 секунд.
Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 9-й этап. Масс старт
Свободный стиль. Гомс (Швейцария)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 39.25,2
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +0,7 секунды
3. Жюль Лапьер (Франция) +12,0
4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +13,5
5. Фридрих Мох (Германия) +14,1
6. Пол Голберг (Норвегия) +15,1
7. Элиа Барп (Италия) +15,7
8. Ришар Жув (Франция) +17,8
9. Беда Кле (Швейцария) +18,4
10. Флориан Ноц (Германия) +18,7
Российские лыжники с февраля 2022 года отстранены от международных стартов.