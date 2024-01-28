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    Клебо стал лучшим в масс-старте на этапе Кубка мира в Гомсе

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    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл 20-километровый масс-старт на девятом этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Норвежец показал результат 39.25,2. Серебро завоевал Симен Хегстад Крюгер, отставший от победителя на 0,7 секунды. Третий результат показал представитель Франции Жюль Лапьер, проигравший Клебо 12,0 секунд.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 9-й этап. Масс старт
    Свободный стиль. Гомс (Швейцария)

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 39.25,2
    2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +0,7 секунды
    3. Жюль Лапьер (Франция) +12,0
    4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +13,5
    5. Фридрих Мох (Германия) +14,1
    6. Пол Голберг (Норвегия) +15,1
    7. Элиа Барп (Италия) +15,7
    8. Ришар Жув (Франция) +17,8
    9. Беда Кле (Швейцария) +18,4
    10. Флориан Ноц (Германия) +18,7

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