Леклер подписал новый контракт с «Феррари»

Пилот командыпродлил контракт с командой.

Как сообщает пресс-служба команды, новое соглашение вступит в силу после сезона-2024 и контракт будет рассчитан еще на несколько лет.

«Я очень рад узнать, что ещё несколько сезонов буду садиться за руль "Феррари". Выступать за эту команду было моей мечтой с трёхлетнего возраста: я часто наблюдал за Гран-при Монако из окна квартиры моего друга, и мы всегда следили за красными машинами.

Эта команда — моя вторая семья с тех пор, как я присоединился к Академии пилотов "Феррари" в 2016 году, и мы многого достигли вместе, преодолевая трудности за последние пять лет. Однако я верю, что лучшее ещё впереди, и не могу дождаться начала нового сезона, чтобы добиться дальнейшего прогресса и быть конкурентоспособным в каждой гонке. Моей мечтой по-прежнему остаётся выиграть чемпионат мира с "Феррари", и я уверен, что в ближайшие годы мы будем прекрасно проводить время вместе и радовать наших болельщиков», — заявил Леклер после продления контракта.