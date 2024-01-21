«Зенит-Казань» обыграл лидера «Локомотив» и возглавил таблицу Суперлиги

Алексей Вербов — тренер «Зенит-Казань» Фото: globallookpress.com
В центральном матче встречались два лидера чемпионата.
«Зенит-Казань» в плотной и напряженной борьбе обыграл новосибирский «Локомотив», идущий на первом месте — 3:1 (25:23, 25:23, 27:29, 28:26).
Солигорский «Шахтер» потерпел разгромное поражение от московского «Динамо» — 0:3 (24:26, 22:25, 19:25).
Красноярский «Енисей» разгромил у себя дома АСК — 3:0 (25:23, 25:14, 25:20).
«Югра-Самотлор» из Нижневартовска уступила «Белогорью» — 1:3 (25:21, 17:25, 13:25, 21:25).
«Газпром-Югра» уступила «Факелу» из Нового Уренгоя — 1:3 (20:25, 18:25, 25:21, 27:29)
Полная информация о положении команд в волейбольной Суперлиге доступна по ссылке.