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    «Зенит-Казань» обыграл лидера «Локомотив» и возглавил таблицу Суперлиги

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    Завершились пять матчей 18-го тура мужской волейбольной Суперлиги.

    Алексей Вербов — тренер «Зенит-Казань»
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    Алексей Вербов — тренер «Зенит-Казань»

    В центральном матче встречались два лидера чемпионата.

    «Зенит-Казань» в плотной и напряженной борьбе обыграл новосибирский «Локомотив», идущий на первом месте — 3:1 (25:23, 25:23, 27:29, 28:26).

    Солигорский «Шахтер» потерпел разгромное поражение от московского «Динамо» — 0:3 (24:26, 22:25, 19:25).

    Красноярский «Енисей» разгромил у себя дома АСК — 3:0 (25:23, 25:14, 25:20).

    «Югра-Самотлор» из Нижневартовска уступила «Белогорью» — 1:3 (25:21, 17:25, 13:25, 21:25).

    «Газпром-Югра» уступила «Факелу» из Нового Уренгоя — 1:3 (20:25, 18:25, 25:21, 27:29)

    Полная информация о положении команд в волейбольной Суперлиге доступна по ссылке.

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