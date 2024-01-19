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    Вальнес выиграл спринт в Оберхофе, Клебо не смог пробиться в финал

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    На восьмом этапе в немецком Оберхофе спринт выиграл норвежец Эрик Вальнес.

    Эрик Вальнес (слева)
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    Эрик Вальнес (слева)

    Следом за ним к финишу пришел его соотечественник Ансгар Эвенсен с отставанием 0,5 секунды. Третье место также занял норвежец Эвен Нортуг, который проиграл Вальнесу 3,4 секунды.

    Интересно, что лучший спринтер планеты Йоханнес Клебо не смог пробится в главный забег, в своем полуфинале он уступил Вальнесу и Эвенсену.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап, Оберхоф Мужчины. Спринт. Классический стиль, 1,5 км
    • 1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2:42,7.
    • 2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — отставание 0,5 секунды.
    • 3. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,4.
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