Вальнес выиграл спринт в Оберхофе, Клебо не смог пробиться в финал

Эрик Вальнес (слева) Фото: globallookpress.com
Следом за ним к финишу пришел его соотечественник Ансгар Эвенсен с отставанием 0,5 секунды. Третье место также занял норвежец Эвен Нортуг, который проиграл Вальнесу 3,4 секунды.
Интересно, что лучший спринтер планеты Йоханнес Клебо не смог пробится в главный забег, в своем полуфинале он уступил Вальнесу и Эвенсену.
Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап, Оберхоф Мужчины. Спринт. Классический стиль, 1,5 км
- 1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2:42,7.
- 2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — отставание 0,5 секунды.
- 3. Эвен Нортуг (Норвегия) +3,4.