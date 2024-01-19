Вальнес выиграл спринт в Оберхофе, Клебо не смог пробиться в финал

На восьмом этапе в немецком Оберхофе спринт выиграл норвежец

Следом за ним к финишу пришел его соотечественник Ансгар Эвенсен с отставанием 0,5 секунды. Третье место также занял норвежец Эвен Нортуг, который проиграл Вальнесу 3,4 секунды.

Интересно, что лучший спринтер планеты Йоханнес Клебо не смог пробится в главный забег, в своем полуфинале он уступил Вальнесу и Эвенсену.