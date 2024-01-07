Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Оберхофе

Йоханнес Бе Фото: globallookpress.com
Второй результат показала команда Германии. Призовую тройку замкнула Италия.
Биатлон. Кубок мира, четвертый этап, Оберхоф
Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины
1. Норвегия (Эндре Стремсхайм, Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо) — 1:17.34,2 (0+7)
2. Германия (Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн) — 2.01,9 (1+15)
3. Италия (Элия Дзени, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) — 2.50,5 (0+16)
Российские биатлонисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.