Женская сборная Франции выиграла эстафету на Кубке мира в Оберхофе

Жулия Симон (сборная Франции) Фото: globallookpress.com
Второе место заняла сборная Норвегии, третье — команда Швеции.
Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Эстафета, 4x6 км. Женщины
- 1. Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жулия Симон) — 1:12:42.5 (0 штрафных кругов + 12 дополнительных патронов).
- 2. Норвегия (Юни Арниклейв, Марит Исхол Скоган, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — отставание +9.3 (0+10).
- 3. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — отставание +33.5 (1+8).