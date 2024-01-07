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    Женская сборная Франции выиграла эстафету на Кубке мира в Оберхофе

    Прочие Биатлон
    Женская сборная Франции по биатлону одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

    Жулия Симон (сборная Франции)
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    Жулия Симон (сборная Франции)

    Второе место заняла сборная Норвегии, третье — команда Швеции.

    Биатлон. Кубок мира, четвёртый этап, Оберхоф. Эстафета, 4x6 км. Женщины
    • 1. Франция (Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Жулия Симон) — 1:12:42.5 (0 штрафных кругов + 12 дополнительных патронов).
    • 2. Норвегия (Юни Арниклейв, Марит Исхол Скоган, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — отставание +9.3 (0+10).
    • 3. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг) — отставание +33.5 (1+8).
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