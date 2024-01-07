Диггинс стала победительницей общего зачета «Тур де Ски»

Джессика Диггинс Фото: globallookpress.com
Второе место в генеральной классификации заняла норвежка Хайди Венг (+31,6), третье — финка Кертту Нисканен (+39,7).
«Тур де Ски». Женщины
- 1. Джесси Диггинс (США) — 4:13.19,0
- 2. Хайди Венг (Норвегия) — 31,6
- 3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 39,7
- 4. Фрида Карлссон (Швеция) — 1.17,4
- 5. Йонна Сундлинг (Швеция) — 1.47,9
- 6. Линн Сван (Швеция) — 2.06,3
- 7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 2.08,6
- 8. Патриция Эйдука (Латвия) — 2.23,5
- 9. Виктория Карл (Германия) — 2.39,9
- 10. Дельфин Клодель (Франция) — 2.41,2