Бриаторе: Ферстаппен немного испортил чемпионат

Бывший руководитель командвысказался о доминировании голландского гонщика

«К сожалению, Макс Ферстаппен немного испортил чемпионат мира. Надеюсь, следующий год будет более насыщенным, потому что в ином случае, будет совсем не весело. Однако сейчас у “Ред Булл“ такое преимущество, которое сложно не отметить.

“Ред Булл“ чрезвычайно сильная команда, а Макс Ферстаппен справляется со всем, он выдающийся гонщик. Макс Ферстаппен действительно един со своим болидом, если вспомнить, что Серхио Перес ездит на такой же технике. Действительно можно заметить разницу между ним и Ферстаппеном, которому удаются необыкновенные вещи. Надеюсь, следующий сезон будет более напряжённым», — приводит слова Бриаторе SoyMotor.