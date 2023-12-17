Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Ленцерхайде

Йоханнес Бе Фото: globallookpress.com
Вторым стал другой норвежец, Йоханнес Дале, уступивший лидеру 14,6 секунды с одним промахом.
Замкнул тройку лидеров еще один представитель Норвегии Тарьей Бе, который проиграл победителю 21,8 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап. Мужчины. Масс-старт, 15 км
- 1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 35.00,1 (2 промаха)
- 2. Йоханнес Дале (Норвегия) — +14,6 (1)
- 3. Тарьей Бе (Норвегия) — +21,8 (1)
- 4. Мартин Понсилуома (Швеция) — +43,5 (3)
- 5. Ветле-Шостад Кристиансен (Норвегия) — +49,8 (3)