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    Большунов высказался о победе в спринте на втором этапе Кубка России

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    Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о победе в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка России-2023/24.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    «Я рад выиграть, конечно. После таких моментов, которые были во время подготовительного периода, здорово, что я не только на дистанции, но и в спринте борюсь за победу. Я уже вчера понимал, что надо бороться за первое место, и сегодня всё получилось. Самое интересное, что вчера для себя решил, что надо этот круг за четыре минуты пробежать. Сегодня пробежал за четыре минуты и проиграл 10 секунд Терентьеву. Надо было решать, что побегу быстрее.

    Экономить силы тут не приходится, потому что все ребята готовятся к соревнованиям, настраиваются и каждый спортсмен хочет показать свой максимальный результат. В каждом забеге нужно было выкладываться, чтобы выходить в финал», — цитирует Большунова «Чемпионат».

    На данный момент российские лыжники отстранены от международных турниров.

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