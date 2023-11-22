«Зенит-Казань» обыграл «Факел», московское «Динамо» и «Нова» также одержали победы

Подошли к концу еще три встречи волейбольной Суперлиге.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Связующий «Зенит-Казань» Майка Кристенсон Фото: zenit-kazan.com

В центральном матче лидеров «Зенит-Казань» не оставил никаких шансов «Факелу» из Нового Уренгоя — 3:0 (25:16, 25:19, 25:19) и сравнялся с ним в таблице.

В другой игре состоялось «бело-голубое» дерби, в котором московское «Динамо» выиграло у одноклубников из Ленинградской области со счетом 3:1 (28:30, 25:20, 25:21, 25:20).

В третьем матче «Нова» Новокуйбышевск на выезде разгромила АСК из Нижнего Новгорода — 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).

После семи туров «Динамо» Москва располагается на первой строчке с 18 очками. У «Факела» и «Зенита-Казань» по 15, «Динамо» ЛО имеет 12 баллов. У АСК — шесть, у «Новы» стало теперь три.