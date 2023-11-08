Ступак и Устюгов пропустят первый этап Кубка России по лыжным гонкам

Юлия Ступак Фото: globallookpress.com
Соревнования пройдут с 23 по 26 ноября.
Оба спортсмена работают в группе Егора Сорина. Устюгов тренируется отдельно по плану Маркуса Крамера, а Ступак некоторое время тренировалась самостоятельно, присоединившись к группе лишь 5 ноября.
Расписание первого этапа Кубка России:
23 ноября — 10 км, свободный стиль (женщины)
23 ноября — 15 км, свободный стиль (мужчины)
25 ноября — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)
26 ноября — 10 км, классический стиль (женщины)