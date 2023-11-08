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    Ступак и Устюгов пропустят первый этап Кубка России по лыжным гонкам

    Прочие Лыжи
    Олимпийские чемпионы — 2022 Юлия Ступак и Сергей Устюгов не выступят на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Об этом сообщает «Чемпионат».

    Юлия Ступак
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    Юлия Ступак

    Соревнования пройдут с 23 по 26 ноября.

    Оба спортсмена работают в группе Егора Сорина. Устюгов тренируется отдельно по плану Маркуса Крамера, а Ступак некоторое время тренировалась самостоятельно, присоединившись к группе лишь 5 ноября.

    Расписание первого этапа Кубка России:

    23 ноября — 10 км, свободный стиль (женщины)
    23 ноября — 15 км, свободный стиль (мужчины)
    25 ноября — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)
    26 ноября — 10 км, классический стиль (женщины)

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