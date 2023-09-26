Спортивный врач: У ВАДА нет доказательств эффективности препарата, найденного у Валиевой

Французский спортивный врачвысказался о триметазидине. Именно этот препарат был обнаружен в допинг-пробе российской фигуристки

Специалист подчеркнул, что ВАДА не имеет доказательств эффективности этого препарата в спорте.

«Препарат, о котором говорится в отчете, помогает пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, конечно, не улучшает спортивные результаты. У ВАДА нет никаких доказательств, подтверждающих, что триметазидин улучшает спортивные результаты. Раньше я защищал борца, в пробе которого нашли этот препарат. Я просил предоставить медицинские протоколы, доказывающие целесообразность запрета препарата. Я так и не получил ответа.

Препарат был изобретён в 1964 году и в списке ВАДА появился только через 50 лет. До сих пор ни лаборатория, его производившая, ни ВАДА не провели ни одного исследования, подтверждающего его эффективность в спорте. Таким образом, ВАДА нарушает принципы собственного кодекса», — приводит слова врача Radio Canada.