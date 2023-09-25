Клишина ответила на вопрос о возможном возвращении в спорт

Российская прыгунья в длинузаявила, что пока не планирует возобновлять карьеру.

«Не то чтобы я даже не хочу об этом думать. Я просто не вижу сейчас света в конце тоннеля, чтобы опять окунуться в эту рутину и полностью отдаваться спорту. Никто сейчас за границей выступать не может, и это огромный минус.

Я вообще не вижу будущего у людей, которые выступали на международных аренах и достигали высоких результатов.

В одной стране конкуренции в любом случае не хватает. Отсутствие международных соревнований убивает весь уровень.

Я не понимаю, ради чего мне сейчас снова подвергать свое здоровье 100-процентному давлению. Мне для этого нужна глобальная цель.

Потому что делать что-то на 50% я никогда в жизни не буду. Если делать, то только на 100%. Мотивации для этого сегодня не хватает», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Клишина является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013) и призером чемпионата Европы 2014 года.

Напомним, легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.