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    Клишина ответила на вопрос о возможном возвращении в спорт

    Прочие Легкая атлетика
    Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заявила, что пока не планирует возобновлять карьеру.

    Дарья Клишина
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    Дарья Клишина

    «Не то чтобы я даже не хочу об этом думать. Я просто не вижу сейчас света в конце тоннеля, чтобы опять окунуться в эту рутину и полностью отдаваться спорту. Никто сейчас за границей выступать не может, и это огромный минус.

    Я вообще не вижу будущего у людей, которые выступали на международных аренах и достигали высоких результатов.

    В одной стране конкуренции в любом случае не хватает. Отсутствие международных соревнований убивает весь уровень.

    Я не понимаю, ради чего мне сейчас снова подвергать свое здоровье 100-процентному давлению. Мне для этого нужна глобальная цель.

    Потому что делать что-то на 50% я никогда в жизни не буду. Если делать, то только на 100%. Мотивации для этого сегодня не хватает», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».

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    • Клишина является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013) и призером чемпионата Европы 2014 года.

    Напомним, легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

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